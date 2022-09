W minioną sobotę dziesiąty raz odbyła się Pielgrzymka Mężczyzn do sanktuarium Pierwszych Męczenników Polski w Międzyrzeczu. Ks. biskup diecezjalny zielonogórsko-gorzowski Tadeusz Lityński w homilii powiedział m. in. że „człowiek wierzący, to także człowiek twardo stąpający po ziemi, który umie dostrzec problemy i współczesne wyzwania”.

Proponuję dzisiaj Państwu abyśmy się wspólnie zastanowili, jakie wyzwania stawia przed nami współczesny świat… Jakie wyzwania stawia współczesny świat przed mężczyznami? Jakimi przymiotami powinien cechować się współczesny mężczyzna by stawić czoła tym wyzwaniom? Najbardziej jestem ciekaw opinii Pań – słuchaczek naszej audycji.

Zaprasza Janusz Młyński

Od godz. 12:10 czekamy na Państwa telefony: 68 324 22 55 i 801 327 462 oraz na komentarze.