W tym roku przypada 75 lat od utworzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Papuszy w Żaganiu. Jednym z rocznicowych obchodów był „Drużynowy bieg na wieżę z książką”.

Do pokonania było 218 stopni prowadzących na widokowy taras wieży Świętej Jadwigi. Do udziału w wydarzeniu zgłosiło się 25 drużyn. – To oprócz dobrej zabawy i integracji także propagowanie czytelnictwa – mówi Magdalena Śliwak, dyrektorka żagańskiej książnicy:

Sami uczestnicy biegu podkreślają, że takie wydarzenia łączą nie tylko rodziny, przyjaciół, ale i czytelników:

– Nagrodą za pokonanie tych 218 stopni oprócz medali jest piękna panorama miasta. Najważniejsza jednak jest zabawa – mówią uczestnicy tuż po biegu:

Dodajmy, że była to już czwarta edycja biegu.