Wsparcie dla najuboższych, którzy muszą kupić opał, zapewnienie dostaw gazu dla przemysłu oraz zachęcanie społeczeństwa do oszczędzania energii; te działania pozwolą Polakom bezpiecznie przetrwać zimę – powiedział Sławomir Żygowski, prezes GE Power, w trakcie Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Według prezesa GE Power, do największych wyzwań, jakie w najbliższym czasie stoją przed polską gospodarką, należy kryzys energetyczny. „Do najważniejszych krótkoterminowych celów, które pozwolą nam przetrwać zimę zaliczyłbym zapewnienie wsparcia osobom najuboższym, które są zmuszone kupić na zimę właściwy opał. Po wtóre należy zapewnić dostawy paliwa, głównie gazu dla przemysłu, by gospodarka mogła normalnie funkcjonować. Ważne jest również byśmy zachęcali całe społeczeństwo do mądrego używania energii i jej oszczędzania” – powiedział Sławomir Żygowski.

Podkreślił przy tym, że jednocześnie nie możemy zaniechać długoterminowych działań związanych z dążeniem do zeroemisyjności, do prawdziwej transformacji energetycznej. Jej początkiem ma być przejście na paliwo gazowe, a docelowo wodorowe. A także praca nad SMR-ami, małymi reaktorami nuklearnymi i odnawialnymi źródłami energii, energetyką wiatrową na lądzie oraz morzu.