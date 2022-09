Dziś będziemy rozmawiali o nowym przedmiocie Historia i Teraźniejszość oraz o podręczniku napisanym przez prof. Wojciecha Roszkowskiego.

Od momentu gdy ogłoszono nauczenie nowego przedmiotu w liceach i technikach, pewne środowiska rozpoczęły jego krytykę, twierdząc, że wykładanie historii najnowszej w takiej formule będzie szkodliwe dla uczniów.

Z kolei od kilku tygodni mamy do czynienia z zaplanowaną i przemyślaną krytyką samego podręcznika, która próbuje wpisać jego autora i twórczość w polityczną walkę, z którą od lat mamy do czynienia na wielu polach.

Doszło do sytuacji, że poszczególni prezydenci, czy burmistrzowie miast są poddani medialnej i społecznej presji związanej z dopuszczeniem podręcznika do użytku w zarządzanym przez siebie samorządzie. Tymczasem za to, z której książki będą korzystać uczniowie, decyduje nauczyciel oraz sami uczniowie, którzy mogą wybrać z których książek będą nabywali wiedzę o historii najnowszej.

Dlatego dziś pytamy państwa: czy bezpardonowe ataki na książkę napisaną przez zasłużonego naukowca powinny mieć miejsce? Czy być może chodzi jedynie o wywołanie kolejnej awantury politycznej policzonej na destabilizację i ograniczenie możliwości skutecznego nauczania historii najnowszej?

Pyta: Daniel Sawicki

