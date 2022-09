Żołnierze Czarnej Dywizji już w ten weekend rozpoczną swoje święto. Wojskowi postanowili uczcić kolejną rocznicę już w środę. Na Skwerze Czołgisty w Żaganiu stanie krwiobus, a wojskowi oddadzą krew w ramach akcji „Pancerne serce”.

Wojsko w swoją służbę ma wpisaną pomoc społeczeństwu. – Tym razem chcemy potrzebującym dać to, co najcenniejsze. Krwi wciąż brakuje, a jeśli nasza akcja pomoże choć kilku osobom, to znaczy naprawdę wiele – mówi major Artur Pinkowski z dowództwa dywizji:

Żagańska zbiórka krwi rozpocznie się o godzinie 9.00.