Na terenie kieleckich Targów rozpoczął się doroczny Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Udział bierze w nim 613 wystawców z 30 krajów, przedstawiając rozwiązania w dziedzinie technologii zbrojeniowej. Swoje produkty prezentują między innymi konsorcja i przedsiębiorcy ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Korei, Izraela czy Turcji.

Otwierając 30. edycję MSPO prezes zarządu Targi Kielce Andrzej Mochoń mówił o rosnącej pozycji tego wydarzenia w regionie. Podkreślił, że co do wielkości zajmuje ono trzecie miejsce w Europie:

– powiedział prezes.

– mówił Andrzeń Mochoń.

W otwarciu Salonu uczestniczył prezydent Andrzej Duda. Podkreślał, że wzmacnianie potencjału obronnego Polski i NATO może postępować także dzięki tego rodzaju inicjatywom.

– powiedział prezydent.

„Elementem tej dramatycznej rzeczywistości jest także przeświadczenie o tym, że i my musimy dokonać modernizacji i rozwoju naszych sił zbrojnych po to, by zapewnić nam wszystkim bezpieczeństwo”