W Starej Kopierni pod Żaganiem zorganizowano Święto Chleba oraz Bitwę Regionów. Piknik jest propagowaniem polskich produktów. Podczas wydarzenia odbył się także konkurs kół gospodyń wiejskich z powiatu żarskiego i żagańskiego.

Nie zabrakło regionalnych produktów, były także występy zespołów ludowych. – To oprócz rywalizacji gospodyń również integracja środowisk wiejskich. I oczywiście podziękowanie za chleb na naszych stołach – mówi wójt Leszek Ochrymczuk:

Wojewoda lubuski, Władysław Dajczak podkreśla, że takie wydarzenia, to promowanie rodzimych produktów, regionalnej tożsamości. – Budujące jest to, że do doświadczonych gospodyń dołączają młodsze pokolenia, chcąc się uczyć i podtrzymywać tradycję – dodaje wojewoda:

– Nasza tradycja, to wiele rejonów, skąd przybyli nasi przodkowie. Chcemy to kultywować – podkreśla Katarzyna Krajewska z Jabłonowa:

Dodajmy, że w sobotnim konkursie pod nazwą „Bitwa regionów” wzięło udział 15 kół gospodyń wiejskich z dwóch powiatów.