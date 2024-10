Żagański powiat podpisał umowę na drugi etap przebudowy drogi 1067F w Starej Koperni. Postępowanie przetargowe wygrała nowosolska firma. Zadanie realizowane jest ze środków własnych powiatu. Jego koszt to prawie 450 tysięcy złotych.

Inwestor wykonał już pierwszy fragment robót tej arterii. – Kontynuujemy to, co zaczęliśmy. Tym razem będzie to ostatnich kilkaset metrów drogi w miejscowości, która dotąd nie posiadała nawierzchni asfaltowej – mówi wicestarosta żagański Mariusz Krugły:

– Droga zostanie utwardzona i położony asfalt. Mieszkańcy z tej miejscowości czekają na zmiany – zaznacza Mariusz Krugły:

Dodajmy, że prace w Starej Koperni mają się zakończyć w pierwszej dekadzie grudnia.