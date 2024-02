Żagański powiat przygotowuje się do drugiego etapu przebudowy drogi w Starej Koperni. Dotychczas wyremontowano ponad kilometrowy odcinek. Zadanie to kosztowało milion złotych.

O poprawę dojazdu do swoich posesji ubiegali się od dawna mieszkańcy. – Było trochę problemów związanych głównie z rozbieżnościami geodezyjnymi, ale udało się. Teraz czas na dalsze roboty – mówi starosta powiatowy Henryk Janowicz:

– Zadbamy oczywiście o to, aby do każdej z posesji we wsi prowadził bezpieczny zjazd – podkreśla Henryk Janowicz:

Dodajmy, że planowane rozpoczęcie prac w Starej Koperni to drugi kwartał tego roku.