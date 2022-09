Policja i Inspekcja Transportu Drogowego rozpoczęły kontrole szkolnych autobusów.

W podwarszawskiej Lesznowoli minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, wiceminister infrastruktury Rafał Weber oraz Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur zainaugurowali akcję „Bezpieczna droga do szkoły”.

Wiceminister infrastruktury – Rafał Weber – powiedział, że bezpieczeństwo jest kluczowe w drodze do szkoły: „Inspektorzy Transportu Drogowego po pierwsze kontrolują autobusy dowożące dzieci do szkół. Po drugie kontrolują kierowców, na przykład sprawdzając trzeźwość. Po trzecie prowadzą działania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą i wpajają te podstawowe zasady ruchu drogowego, aby uczniowie również wiedzieli jak bezpiecznie poruszać się po polskich drogach”, mówił Rafał Weber.

Jak dodał minister Przemysław Czarnek, to bardzo potrzebna akcja: „Rzecz , która jest absolutnie najważniejsza to bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo w szkole, ale bezpieczeństwo zwłaszcza na dojazdach. Stąd dziękuję Inspekcji Transportu Drogowego za rzetelną pracę, która przyczynia się do tego, że autokary, które dowożą dzieci do szkół są absolutnie sprawne w stu procentach”, powiedział Przemysław Czarnek.

Jak poinformował Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur, w ubiegłym roku szkolnym sprawdzono około 1 700 autokarów. W 145 przypadkach funkcjonariusze zatrzymali dowody rejestracyjne pojazdów ze względu na ich zły stan techniczny.