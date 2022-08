Na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej numer 4 w Żaganiu powstanie strefa aktywnego wypoczynku z siłownią na wolnym powietrzu oraz wiatą z ławkami. Inwestycja zostanie zrealizowana ze środków budżetu obywatelskiego.

To już drugie z rzędu zadanie, które znalazło się na liście inwestycji wybranych przez mieszkańców miasta. – Cieszy nas to, że potrzeby uczniów są dostrzegane przez żaganian. I to po raz kolejny – mówi dyrektor placówki Piotr Pałac:

– Chcemy, aby teren przyległy do szkoły służył nie tylko w czasie lekcji, ale również mieszkańcom – zaznacza Piotr Pałac:

Dodajmy, że do placówki uczęszcza 120 dzieci.