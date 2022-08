Gmina Świdnica rozprowadza defibrylatory w swoich miejscowościach.

Chodzi o to, by zapewnić mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa, a także dać środki do szybkiego reagowania w przypadku kryzysowej sytuacji.

Izabela Mazurkiewicz-Kąkol, wójt gminy Świdnica, podkreśla, że zakup defibrylatorów był inicjatywą społeczną:

Defibrylator został zamontowany między innymi na ścianie frontowej sali wiejskiej w Piaskach. Wójt gminy Świdnica, dodaje, że mieszkańcy przeszli już specjalne szkolenie z korzystania z tego sprzętu:

Kolejne szkolenia w innych miejscowościach dla mieszkańców gmina przewiduje w najbliższym czasie.