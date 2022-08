Sara James, Polka pochodząca z Ośna Lubuskiego w FINALE America’s Got Talent.

Jej rywalem w finałowym odcinku będzie francuski magik Nicolas Ribs.

Wielki finał America’s Got Talent już 13 września.

W zeszłym roku młoda Polka zajęła drugie miejsce w finale Eurowizji Junior, wcześniej wygrała także polską edycję programu The Voice Kids.

Sara Egwu-James urodziła się 10 czerwca 2008 r. w Słubicach. Jest uczennicą szkoły podstawowej w Ośnie oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Słubicach. Oprócz muzyki interesuje ją także gotowanie oraz architektura wnętrz.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Sarą i jej mamą Arlettą, w której opowiadają o drodze do sukcesu i zwycięstwa w The Voice Kids: