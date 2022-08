Prezydent Ukrainy zapowiada odbicie okupowanego przez Rosję Krymu. Wołodymyr Zełenski mówił o tym podczas spotkania Platformy Krymskiej.

To organizowane przez ukraińskie władze forum, poświęcone półwyspowi. Gościem spotkania był polski prezydent Andrzej Duda.

Prezydent Ukrainy mówił na forum w Kijowie, że jego kraj odniesie ostateczne zwycięstwo nad Rosją i że będzie to triumf “porządku i prawa” w Europie. “Właśnie dlatego trzeba wyzwolić Krym spod okupacji. To wszystko skończy się tam, gdzie się zaczęło. To będzie ostateczne przywrócenie prawa i porządku” – powiedział Wołodymyr Zełenski.

Krym to należący do Ukrainy półwysep, który osiem lat temu został anektowany przez Rosję. W ostatnich tygodniach jednak ukraińska armia przeprowadziła kilka udanych ataków rakietowych na znajdujące się tam rosyjskie bazy wojskowe.

Podczas forum w Kijowie polski prezydent Andrzej Duda podkreślał, że Zachód nie może pogodzić się z rosyjską okupacją Krymu. Wsparcie dla Ukrainy deklarowali też inni przywódcy, którzy łączyli się zdalnie z Kijowem, w tym kanclerz Niemiec, premier Wielkiej Brytanii i szef NATO.

Forum na temat Krymu jest organizowane przez ukraińskie władze od ubiegłego roku. Tym razem większa jego część miała formę zdalną ze względu na wojnę na Ukrainie.