Drugi dzień rozgrywanych w Halifax w Kanadzie, mistrzostw świata w kajakarstwie, przyniósł gorzowskim kibicom kolejny awans do wyścigu finałowego. Sprawiła to nasza dwójka kajakarek Anna Puławska z AZS AWF Gorzów i Karolina Naja z Posnanii Poznań, które bez problemów wygrały wyścig eliminacyjny na 500 m. Bezpośredniego awansu do finału nie udało sie natomiast wywalczyc Wiktoriowi Głazunowowi, który w elimnacjach C-1 1000 był trzeci.

Ich dzisiejsze występy ocenia trener AZS AWF Gorzów Marek Zachara.