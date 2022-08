Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałem, który przez kilka najbliższych dni ma występować na terenie całego woj. lubuskiego.

Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 13, w środę (03 sierpnia br.) do godz. 18, w piątek (05 sierpnia br.).

W tym czasie w regionie prognozuje się upały z temperaturą maksymalną w dzień od 30 do 34 st. C, w czwartek lokalnie do 35 st. C. Temperatura minimalna w nocy od 18 do 20 st. C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 80 proc.