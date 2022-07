– Moja praca w ośrodku ruchu drogowego była uzależniona od wstąpienia do Platformy Obywatelskiej. To słowa Magdaleny Szypiórkowskiej, która do niedawna pracowała w WORD.

Kilka tygodni temu zarzuciła dyrektorowi mobbing. Stwierdziła też, że nie przedłużono jej umowy, bo nie zgodziła się na propozycję „pracy za seks”.

Dziś w rozmowie z Radiem Zachód dodaje, że praca była uzależniona też od deklaracji partyjnych.

– Szukałam jakiejkolwiek pomocy – tak Magdalena Szypiórkowska odpowiada w Radiu Zachód na pytanie dlaczego o rzekomym mobbingu w gorzowskim ośrodku ruchu drogowego poinformowała poseł Krystynę Sibińską.

Magdalena Szypiórkowska mówi, że wsparcia nie otrzymała też od marszałek Elżbiety Polak.

Doniesienia o mobbingu w ośrodku ruchu drogowego bada prokuratura. Sprawa ma też polityczne tło, bo pojawiają się kolejne informacje o spóźnionej reakcji marszałka województwa i urzędników marszałkowskich na zarzuty pod adresem dyrektora. Ośrodek jest instytucją nadzorowaną przez urząd marszałkowski.

W związku z aferą w gorzowskim ośrodku ruchu drogowego PiS zapowiada złożenie wniosku o odwołanie marszałek Elżbiety Polak.