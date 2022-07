Warto zadać pytanie, czy faktycznie wszystkie standardy zostały wypełnione, bo doniesienia medialne są bardzo niepokojące – powiedział we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller pytany o kwestię doniesień medialnych ws. gorzowskiego WORD.

Na łamach „Gazety Lubuskiej” od kilku tygodni pojawiają się artykuły nt. sytuacji w gorzowskim Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD). Chodzi m.in. o domniemane molestowanie seksualne, a o sprawie mieli być zawiadamiani m.in. lokalni politycy PO. O te doniesienia podczas wtorkowej konferencji prasowej został zapytany rzecznik rządu.

„Faktycznie te doniesienia medialne są bardzo, bardzo niepokojące. Jeśli faktycznie była tak, że przedstawiciele Platformy Obywatelskiej wiedzieli o działaniach, które mają charakter nielegalny, o działaniach które mają charakter pewnego przymusu i nic z tym nie zrobili, to stawia to pod ogromnym znakiem zapytania to, w jaki sposób postępują”

– odpowiedział Müller.

Dodał, że „warto sobie zadać pytanie, czy faktycznie wszystkie standardy w tym zakresie zostały wypełnione”.

– wskazywał rzecznik rządu.

W ocenie Müllera są to pytania, które „należy sobie głośno zadać”.

– zaznaczył.

Gazeta napisała, że do posłanki PO Krystyny Sibińskiej zgłosiła się kobieta, która również należy do PO i „poinformowała ją, że w czasie pracy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gorzowie otrzymywała niemoralne propozycje ze strony dyrektora”. Według gazety mężczyzna zarzuty odrzuca.

– napisała gazeta.

Według „Gazety Lubuskiej” posłanka Sibińska, odpowiadając na zarzuty o nienadaniu drogi formalnej sprawie dotyczącej sytuacji w gorzowskim WORD, powiedziała, że „tak wrażliwych informacji nie wysyła się przez kancelarię ogólną, aby dostępu do nich nie miały osoby postronne”. Zapewniła, że poinformowała o sprawie mobbingu i molestowania urząd marszałkowski.

TVP Info opublikowała nagrania z rozmów marszałek województwa lubuskiego Elżbiety Polak (PO) dot. sprawy byłej pracownicy WORD. Marszałek twierdzi na jednym z nich, że zgłaszała sprawę bliskim współpracownikom szefa PO.

Szef klubu KO Borys Budka został zapytany o sprawę domniemanego molestowania seksualnego w województwie lubuskim, w którą zaangażowani są m.in. lokalni politycy PO.

„Ja bym oczekiwał, że jeżeli dochodzi do jakiegokolwiek naruszenia prawa, to tym zajmują się odpowiednie organy. Jeżeli w jakiejkolwiek instytucji w Polsce dochodzi do naruszenia prawa pracy, to od tego jest inspekcja pracy i sąd pracy”