Gazeta Polska codziennie ustaliła, że kilku sędziów wyłączyło się z orzekania ws. gorzowskiego WORD. Sprawa dotyczy prywatnego aktu oskarżenia złożonego przez Jarosława Śliwińskiego, dyrektora WORD-u, który oskarża byłą pracownicę ośrodka Magdalenę Szypiórkowską „o zniesławienie za pomocą środków masowego komunikowania”.

Jak się nieoficjalnie dowiedziała Gazeta Polska Codziennie:

Obecnie akta trafiły do sędzi Aleksandry Zygmund-Bogacz, ale wcześniej to inni sędziowie mieli być referentami. Oni się jednak wyłączyli, składając oświadczenie, że znają jedną ze stron. Wprawdzie nie udało się potwierdzić, o kogo dokładnie chodzi, ale Szypiórkowska nie pełniła dotychczas funkcji publicznych i do niedawna była postacią raczej anonimową. Zapewne więc sędziowie mieli kontakt z dyrektorem WORD i działaczem Platformy Obywatelskiej.