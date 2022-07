Siły ukraińskie prawdopodobnie zaczęły kontrofensywę w okupowanym przez wojska rosyjskie obwodzie chersońskim na południu Ukrainy lub szykują się do jej rozpoczęcia; publicznie dostępne dane nie dają jednak pełnego obrazu tej kampanii – ocenił Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Amerykański think tank podkreśla, że pomiędzy linią frontu a miastem Chersoń, stolicą obwodu, znajdują się tereny wiejskie z małymi miejscowościami. Oznacza to, że informacje o ruchach wojsk i przejmowaniu kontroli nad obszarami przez poszczególne armie niekoniecznie przedostają się do publicznej wiadomości, zwłaszcza, że Rosji nie zależy na informowaniu o sukcesach Ukraińców.

Deputowany chersońskiej rady obwodowej Serhij Chłań ogłosił w sobotę, że siły ukraińskie odzyskały szereg miejscowości w obwodzie, ale poprosił mieszkańców, aby nie informowali o postępach kontrofensywy, dopóki nie zrobią tego ukraińskie władze.