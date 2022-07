Policjanci z Krosna Odrzańskiego pomogli mężczyźnie, który wycieńczony nie był w stanie iść i omdlewał. Mundurowi udzielili mu pierwszej pomocy, zaopatrzyli w wodę, okryli kocem ratunkowym i chłodzili kark. Na miejsce wezwano załogę pogotowia ratunkowego, która sprawdziła stan zdrowia mężczyzny.

21 lipca dyżurny krośnieńskiej komendy otrzymał zgłoszenie o nietrzeźwym mężczyźnie idącym drogą krajową na obwodnicy Połupina. Na miejscu policjanci zauważyli osobę idącą w pełnym słońcu, która miała problemy z utrzymaniem równowagi. Podejrzenie było jedno – zbyt duża ilość alkoholu. Jak się jednak okazało, powód był bardziej złożony.

Mężczyzna rzeczywiście był pod wpływem alkoholu, był jednak bardzo wycieńczony, utrudniony był z nim kontakt i omdlewał. Funkcjonariusze po udzieleniu mu pierwszej pomocy, posadzili go w cieniu i zaopatrzyli w wodę. Okryli go kocem ratunkowym i do czasu przyjazdu pogotowia kontrolowali funkcje życiowe.

Dzięki pomocy udzielonej przez policjantów sierżanta sztabowego Tomasza Kolańskiego i starszego sierżanta Filipa Kulika, mężczyzna nabrał sił i był w stanie rozmawiać. Został on przekazany ratownikom medycznym, którzy udzielili mu pomocy.

Przypominamy, że wysokie temperatury mogą stanowić zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. Warto ograniczyć wychodzenie z domu. Jeśli sytuacja zmusza do wyjścia, zawsze wybierajmy miejsce zacienione, nośmy na głowie kapelusz lub czapkę i pijmy dużo wody. Zwracajmy także uwagę na osoby przebywające w naszym otoczeniu. Jeśli zachodzi potrzeba, warto wezwać pogotowie dzwoniąc na numer 112 lub 999.