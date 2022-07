Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami KAS i straży granicznej pod nadzorem dolnośląskiego wydziału Prokuratury Krajowej przejęli 54 kilogramów amfetaminy oraz blisko 200 ml płynnego narkotyku, które ukryte były w specjalnym schowku znajdującym się w bagażniku samochodowym. Do sprawy zatrzymano dwie osoby.

Rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji podinspektor Iwona Jurkiewicz poinformowała PAP, że nad sprawą pracowali policjanci z wrocławskiego CBŚP wspólnie z dolnośląską Krajową Administracją Skarbową oraz przy współpracy z Placówką Straży Granicznej w Świnoujściu. Śledczy ustalili, że planowany jest przemyt narkotyków z Niemiec do Polski. „Wszystko wydarzyło się na terenie powiatu zgorzeleckiego, gdzie funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 26 i 27 lat” – podkreśliła policjantka.

„Podczas akcji przeszukano także pojazd, w którym ukryta była specjalna skrytka umiejscowiona w bagażniku. W schowku znajdowały się 54 kilogramy amfetaminy oraz blisko 200 ml płynnego narkotyku. Według śledczych z takiej ilości przejętych substancji psychotropowych można przygotować prawie 55 tysięcy porcji handlowych, a czarnorynkowa wartość hurtowa zabezpieczonych narkotyków to 400 tysięcy złotych” – wskazała.

Wyjaśniła, że śledczy obecnie ustalają gdzie miały trafić przejęte środki odurzające. „W trakcie działań funkcjonariusze zabezpieczyli także sprzęt elektroniczny i nośniki danych, które będą teraz poddane dokładnej analizie” – dodała rzeczniczka CBŚP.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. „Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty dotyczące przemytu z Niemiec do Polski znacznych ilości narkotyków” – powiedział PAP prokurator Karol Borchólski z Działu Prasowego Prokuratury Krajowej.

„Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, obawę matactwa oraz grożącą podejrzanym surową karę prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie wobec podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd w pełni podzielił argumentację i stanowisko prokuratora i zastosował wobec podejrzanych tymczasowe aresztowanie” – zaznaczył prokurator.

Za zarzucane czyny może im grozić do 15 lat więzienia.