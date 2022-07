Gmina Żagań otrzymała 650 tysięcy złotych na zakup laptopów i tabletów. Komputery dostaną rodziny popegeerowskie zamieszkujące gminne miejscowości.

Jest to realizacja rządowego programu grantowego. Ponad 190 laptopów trafi do dzieci pobierających naukę. Potrzebujący otrzymają także komputery stacjonarne i tablety. – To duża pomoc zwłaszcza dla rodzin, gdzie uczy się co najmniej dwójka rodzeństwa – podkreśla wójt Leszek Ochrymczuk:

– Z początkiem sierpnia rozpoczniemy dystrybucję sprzętu, aby z nowym rokiem szkolnym dzieci mogły już z nich korzystać – zaznacza wójt Ochrymczuk:

Dodajmy, że do gminy wpłynęło ponad 200 wniosków mieszkańców.