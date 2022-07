Gmina Sulechów rewitalizuje Park Sulecha.

Miejsce to w ostatnich miesiącach zyskało nowy wygląd, a to dzięki pracom, które podejmuje gmina by stworzyć tu główny punkt wypoczynku mieszkańców.

Budowa placu zabaw, ławki, a także odnowiony zbiornik wodny to tylko część działań, które mają uświetnić to miejsce.

Jak mówi burmistrz Sulechowa Wojciech Sołtys, w planach są wciąż kolejne inwestycje dzięki którym park stanie się centralnym punktem na mapie miasta:

Na terenie parku powstał między innymi pumptrack, gmina w ten sposób chce zachęcić mieszkańców do aktywnego spędzania czasu:

Dodajmy, że gmina wybuduje także tężnię solankową, w planach jeszcze w tym roku są także nasadzenia kolejnych drzewek.