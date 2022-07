Komisja Europejska dementuje doniesienia rosyjskich mediów o porozumieniu w sprawie Kaliningradu. „Nie negocjujemy niczego z Rosją” – powiedział rzecznik Komisji Eric Mamer.

Rosyjskie media poinformowały, że Unia Europejska i Rosja doszły porozumiały się w sprawie tranzytu towarów do Obwodu Kaliningradzkiego. Litwa ograniczyła w ubiegłym miesiącu tranzyt materiałów budowlanych, cementu oraz stali i wyrobów żelaznych między rosyjskimi regionami a Kaliningradem. W reakcji Moskwa zapowiedziała działania odwetowe.

Władze w Wilnie tłumaczyły, że powodem są unijne sankcje nałożone na Rosję w marcu, które po okresach przejściowych zaczęły obowiązywać. Potwierdziła to także niedawno Komisja Europejska zastrzegając, że to nie jest blokada i że dostawy do Obwodu podstawowych towarów, nieobjętych sankcjami pozostają niezakłócone. Ale w Komisji Europejskiej toczą się rozmowy w sprawie nowych wytycznych dla Litwy, by – jak tłumaczą urzędnicy – nie dopuścić do obchodzenia sankcji, a z drugiej umożliwić swobodny tranzyt.