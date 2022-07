W ramach wakacyjnych spotkań z dziećmi Muzeum Pogranicza Śląsko – Łużyckiego przygotowało cykl zajęć. Dziś w placówce młodzi artyści malowali uprzednio przez nich przygotowane gliniane dzieła.

Kreatywne warsztaty skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat. Odbywają się one od poniedziałku do piątku. – Na każdy dzień przygotowaliśmy inny temat. Propozycja jest naprawdę ciekawa – mówi dyrektorka muzeum, Małgorzata Cegielska:

– Glina za każdym razem daje dzieciom niesamowitą frajdę – mówi prowadzona zajęcia, lokalna artystka Magda Łazar:

Sami uczestnicy zajęć przyznają, że jest to czas dobrej zabawy, ale i pierwszych prób twórczości pod okiem fachowca:

Dodajmy, że kolejne zajęcia w żarskim muzeum już w środę o godzinie 10.00.