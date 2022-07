Prawda historyczna na temat rzezi wołyńskiej, ekshumacja i pochówek ofiar ludobójstwa oraz wznoszenie mostów w oparciu o wydarzenia, które nas łączą – to warunki do pojednania polsko-ukraińskiego, które postuluje szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Jan Józef Kasprzyk powiedział na antenie Programu 1. Polskiego Radia, że Polska i Ukraina są w ważnym momencie przyszłych relacji.

Gość Sygnałów Dnia powiedział, że Polska i Ukraina mają do czego się odnosić, jeśli chodzi o wspólną politykę historyczną – wskazał na bitwę warszawską i spuściznę Józefa Piłsudskiego i marszałka Petlury.

„Trzeba też rozmawiać o rzeczach trudnych, by tę kartę wypełnić prawdą w duchu wrażliwości i zrozumienia oraz tego, do czego nas obliguje przynależność do cywilizacji łacińskiej – pochowania tych, którzy zostali na Wołyniu zamordowani” – podkreślił.

Jan Józef Kasprzyk dodał, że Polaków i Ukraińców łączy umiłowanie do wolności i niepodległości.

W warszawskich, centralnych uroczystościach, upamiętniających rzeź wołyńską, udział weźmie delegacja Ukrainy. To pierwszy taki przypadek w historii – kwiaty w imieniu prezydenta Wołodymyra Zełenskiego zostaną złożone przy pomniku, który upamiętnia rzeź wołyńską.