Minister finansów Magdalena Rzeczkowska powiedziała, że proponowana nowelizacja przepisów dotyczących Funduszu Wsparcia Kredytobiorców pozwoli na zwiększenie budżetu przeznaczonego na wsparcie dla osób mających trudności ze spłatą kredytów.

W sumie na ten cel do końca tego roku mają zostać przeznaczone 2 miliardy złotych.

Na antenie Programu 1. Polskiego Radia minister Magdalena Rzeczkowska mówiła o warunkach wsparcia dla kredytobiorców w trudnej sytuacji. Pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców przysługuje wszystkim, których koszt obsługi kredytu przewyższa połowę dochodów gospodarstwa domowego, jak również tym osobom, które straciły pracę.

Wówczas można wystąpić do banku z wnioskiem o taką pomoc. Mamy możliwość uzyskania do 72 tysięcy, to jest 2 tysiące miesięcznie takiego wsparcia. Jeżeli kolejne 100 rat płacimy terminowo, to jest możliwość umorzenia pozostałej części – 22 tysięcy złotych” – wyjaśniała minister Magdalena Rzeczkowska.

Przypomniała również, że Fundusz Wsparcia Kredytobiorców już działa, a ci, którzy mają trudność ze spłatą kredytów mogą zgłaszać się z wnioskami o pomoc. Dodatkową pomocą dla takich osób mają być proponowane wakacje kredytowe odraczające spłatę rat kredytowych.