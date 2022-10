Społeczność międzynarodowa przekazała już 35 miliardów euro wsparcia dla Ukrainy – powiedziała w wywiadzie dla francuskiego tygodnika „Le Journal du Dimanche” szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgiewa.

Ukraina będzie potrzebować ok. 3 mld dolarów miesięcznie zewnętrznego wsparcia do 2023 roku w najlepszym scenariuszu, ale potrzeby te mogą wzrosnąć nawet do 5 mld dolarów, jeśli rosyjskie ataki staną się „jeszcze bardziej dramatyczne” – oświadczyła Georgiewa.

Ekonomistka stwierdziła również, że osłabiona pandemią, wojną na Ukrainie i kryzysem inflacyjnym Europa znajduje się w trudnej sytuacji gospodarczej.

Kristalina Georgiewa tłumaczyła na łamach „Le Journal du Dimanche”, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy zmobilizował dotąd niemal 4,9 miliarda euro wsparcia dla Ukrainy. Podkreśliła, że obecnie najważniejsze jest utworzenie globalnych ram umożliwiających darczyńcom kontynowanie pomocy finansowej dla Kijowa i kontrolowanie wykorzystania tych pieniędzy.

Szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego stwierdziła, że w obliczu kryzysu gospodarczego związanego z wojną na Ukrainie europejskie państwa mają trudności z uzgodnieniem wspólnej polityki pieniężnej i budżetowej.

„Jestem przekonana, że Europa się otrząśnie”

– oświadczyła Kristalina Georgiewa.

Zaznaczyła jednak, że Unia Europejska powinna zachować „szczególną ostrożność” przy wprowadzaniu limitów na ceny energii.

Ekonomistka ostrzegła, że kryzys inflacyjny zagraża światowej gospodarce i stwarza ryzyko globalnej recesji.

„Europa znajduje się obecnie w najtrudniejszej sytuacji, ze względu na napięcia handlowe spowodowane wzrostem cen energii i żywności”

– ostrzegła Kristalina Georgiewa, wskazując, że w 2023 roku recesja może dotknąć połowę krajów strefy euro.

Georgiewa podkreśliła, że MFW współpracuje z władzami Ukrainy, aby pomóc zdefiniować i wdrożyć politykę makroekonomiczną tego kraju oraz to, co będzie potrzebne, aby Ukraina stała się członkiem Unii Europejskiej, a także przedstawiała wiarygodne prognozy finansowe.

Dyrektor zarządzająca MFW zdradziła, że pracownicy Funduszu spotkali się w zeszłym tygodniu z władzami Ukrainy w Wiedniu, aby omówić potrzeby finansowe kraju, a obecnie pracują nad pełnoprawnym programem pożyczkowym dla Kijowa.

Georgiewa zdecydowanie poparła apele Ukrainy o mechanizm koordynacji potrzeb finansowych i wsparcia.

„Byliśmy częścią wsparcia w fazie kryzysowej. Będziemy częścią wsparcia w tej fazie ożywienia”

– zapewniła.

Pochwaliła też ukraińskich przywódców za zarządzanie gospodarką w „wyjątkowo trudnych czasach”.

„Kraj robi naprawdę dobrą robotę, tam każda hrywna się liczy”

– oceniła Georgiewa.

W piątek przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen także oceniła, że Ukraina potrzebuje od 3 mld do 4 mld euro wsparcia miesięcznie na zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb, a 1,5 mld euro powinno pochodzić od UE.

