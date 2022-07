Żary rozpoczęły kolejną inwestycję drogową w mieście. Ruszyły prace związane z przebudową ulic Szymanowskiego i Krótkiej. Na czas robót wprowadzono czasową zmianę organizacji ruchu.

Koszt zadania to 10 milionów złotych, z czego aż 9,5 miliona to zewnętrzne dofinansowanie. – To dwie drogi w obrębie największego osiedla w Żarach, więc to ważna dla mieszkańców inwestycja – mówi wiceburmistrz Olaf Napiórkowski:

– Oczywiście wiąże się to z czasową zmianą ruchu w tym obszarze – zaznacza wiceburmistrz:

Dodajmy, że zakończenie prac przewidziano na wrzesień przyszłego roku.