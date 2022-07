Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach oraz Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych Dwukropek zapraszają najmłodszych czytelników na wakacje pełne wydarzeń.

Projekt skierowany jest do dzieci od 7 do 16 lat. – Będą to w głównej mierze warsztaty tematyczne rozwijające kreatywność – mówi Agnieszka Mikoś, kierownik działu informacyjnego książnicy:

– Nie zabraknie seansów filmowych dla chętnych – zaznacza Agnieszka Mikoś:

– Prosimy, aby dzieci przychodziły pod opieką osób starszych – podkreśla Agnieszka Mikoś:

Dodajmy, że cykl wakacyjnych spotkań z biblioteką dofinansował żarski magistrat.