Absolwenci szkół średnich poznali wyniki matur. W całym kraju do egzaminu dojrzałości przystąpiło ponad 268 tys. uczniów. Zdało 78,2% z nich. Ponad 41,5 tys. osób ma prawo do poprawki, co oznacza, że nie zdali tylko jednego egzaminu.

Maturzyści z II Liceum Ogólnokształcącego są zadowoleni z wyników.



Dumny z tegorocznych maturzystów jest dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego, Tomasz Pluta. Szkoła ma prawie stuprocentową zdawalność, a wyniki są lepsze niż przed rokiem.



Teraz przed maturzystami czas składania dokumentów na studia. Absolwenci II LO chcą chcą aplikować na najlepsze uczelnie w kraju. Niektórzy myślą także o studiach za granicą.



Matura poprawkowa odbędzie się 23 sierpnia.