Wiceminister finansów Artur Soboń powiedział, że zmiany podatkowe, które weszły w życie 1 lipca sprawią, że podatki będą bardziej przewidywalne i sprawiedliwe. Reforma „Niskie Podatki” to nowelizacja ustawy o podatku dochodowym, która weszła w życie 1 lipca i zastąpiła „Polski Ład”.

Gość Polskiego Radia 24 podkreślił, że zmiana w zakresie wysokiej kwoty wolnej od podatku będzie korzystna dla tych, którzy zarabiają najmniej.

„Gdybyśmy spojrzeli na umowę o pracę, to w stosunku do roku 2021, ten, kto zarabiał i zarabia dzisiaj do 18 tysięcy złotych, jest poniżej tego wymiaru podatku, który płacił w 2021 roku. Ten, kto zarabia powyżej 18 tysięcy złotych zawsze płaci tego podatku więcej niż płacił go w roku ubiegłym” – wskazał wiceminister Artur Soboń.

Najważniejsze zmiany od 1 lipca to 12 proc. PIT w pierwszym przedziale skali podatkowej, preferencyjne rozliczenie dochodów rodziców samotnie wychowujących dzieci, możliwość przekazania 1,5% dla Organizacji Pożytku Publicznego oraz możliwość limitowanego odliczania składki zdrowotnej przez niektórych przedsiębiorców. Nowe rozwiązania przewidują kwotę wolną od podatku w wysokości 30.000 złotych i pierwszy próg podatkowy na poziomie 120.000 zł. Ze styczniowych rozwiązań Polskiego Ładu zlikwidowano tzw. ulgę dla klasy średniej i mechanizm „rolowania” zaliczek na PIT.