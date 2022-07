Parady, festiwale, pokazy fajerwerków, koncerty i spotkania przy grillu – tak Amerykanie obchodzą swoje najważniejsze święto – Dzień Niepodległości. Prezydent Joe Biden przyjmie dziś w Białym Domu amerykańskich żołnierzy i weteranów oraz ich rodziny.

Stany Zjednoczone przeżywają obecnie głębokie podziały w takich sprawach jak dostęp do broni, aborcja czy ocena szturmu na Kongres 6 stycznia ubiegłego roku. W dzień Niepodległości Amerykanie będą jednak poszukiwać tego, co ich łączy – przywiązania do wolności i demokracji oraz patriotycznych symboli.

W tysiącach miast i miasteczek odbędą się dziś parady, pikniki oraz pokazy sztucznych ogni. Miliony Amerykanów w świąteczny weekend udały się na plaże, inni spotykają przy grillu albo spędzają czas na basenach, jeszcze inni udali się do sklepów, korzystając ze świątecznych promocji.

W Białym Domu odbędzie się impreza z udziałem rodzin żołnierzy i weteranów. Jej uczestnicy wysłuchają świątecznego koncertu oraz wystąpienia prezydenta Joe Bidena. Po zachodzie słońca prezydent USA i jego goście obejrzą pokaz sztucznych ogni, który co roku odbywa się w parku National Mall. W całych Stanach Zjednoczonych odbędą się dziesiątki tysięcy pokazów fajerwerków.