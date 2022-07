Wakacje to czas wzmożonych podróży, latem Lubuszanie chętnie korzystają z połączeń kolejowych.

Choć wyjazd na urlop kojarzy nam się przede wszystkim z odpoczynkiem to dla wielu z nas jest to także stres związany z przygotowaniami do podróży. W takiej sytuacji znalazła się nasza słuchaczka, która jest osobą niewidomą i w trakcie przejazdu pociągiem musi korzystać z pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej. Tym razem odmówiono jej takiego wsparcia, powód? Komunikacja zastępcza związana z remontem torów znajduje się poza terenem dworca PKP.

Elżbieta Twarowska z Gorzowa Wielkopolskiego zaznacza, że bez wsparcia asystenta sama nie jest w stanie poradzić sobie z przejściem do komunikacji zastępczej:

Nasza słuchaczka dodaje, że pomimo telefonicznych próśb o pomoc do pracowników PKP Intercity, kobieta spotkała się z odmową:

Skontaktowaliśmy się z rzecznikiem PKP Intercity w tej sprawie. Marta Ziemska z biura prasowego przewoźnika tłumaczy, że pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej udzielana jest na konkretnych zasadach:

Dodajmy, że PKP Intercity zapewniło, że pomoc naszej słuchaczce zostanie udzielona.