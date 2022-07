Lot balonem na uwięzi był jedną z atrakcji 765. urodzin Gorzowa. Zakotwiczony do ziemi balon unosił się na wysokość do 40 metrów i przez kilka minut pełni formę tarasu widokowego. – Gondola balonu unosi od 2 do 4 pasażerów jednocześnie – mówi Dawid Wróblewski.

Aby skorzystać z lotu balonem, gorzowianie ustawiali się w długą kolejkę. Ci, którym udało się wznieść nad ziemię, byli bardzo zadowoleni.

Lot balonem był bezpłatny. Atrakcję tę wspólnie z Miastem przygotowała spółka Inneko, świętująca w tym roku swój jubileusz 30-lecia.