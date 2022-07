Ochotnicza Straż Pożarna w Koninie Żagańskim otrzymała nowy sprzęt. Zakupu dokonano w ramach otrzymanego dofinansowania w kwocie 12 tysięcy złotych.

Do jednostki dotarły środki ochrony osobistej oraz sprzęt zakupiony ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. – To duża pomoc dla druhów. Każdy nowy zakup to powód do radości – mówi burmistrz Iłowej Paweł Lichtański:

– Konińska jednostka to długoletnia tradycja sięgająca ponad siedmiu dekad funkcjonowania.Tym bardziej cieszy ta dobra informacja – podkreśla Paweł Lichtański:

Dodajmy, że jednostka w Koninie Żagańskim jest jedną z trzech działających OSP na terenie iłowskiej gminy.