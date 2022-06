Dziś wracamy do sprawy immunitetów.

Immunitet – to instytucja prawna, mocą której osoba z niej korzystająca nie podlega określonym przepisom, do przestrzegania których inne osoby są zobowiązane.

W nocy z poniedziałku na wtorek w Poznaniu doszło do interwencji policyjnej, podczas której funkcjonariusze zatrzymali rowerzystę, który nie posiadał działającego oświetlenia. W trakcie interwencji okazało się, że zatrzymany to poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski, który wezwany do poddania się kontroli alkomatem, zasłonił się legitymacją poselską. Film z tego zdarzenia można obejrzeć w internecie.

Poseł Sterczewski, który jest członkiem Parlamentarnego Zespołów ds.: Transportu Rowerowego oraz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jak również członkiem sejmowej podkomisji do spraw transportu drogowego, drogownictwa, bezpieczeństwa ruchu drogowego i poczty, zadeklarował już, że zrzeknie się immunitetu.

Do sprawy odniósł się również Donald Tusk, który nie potępił jeżdżenia po pijanemu, a stwierdził jedynie: „Tramwaj, pociąg, autobus. Komunikacja zbiorowa to nasza przyszłość. I tego się, Franek, trzymamy”.

W tym miejscu po raz kolejny pojawiają się pytania o zakres immunitetów parlamentarnych, sędziowskich czy prokuratorskich.

Dlatego dziś pytamy, czy: Czy immunitety powinny obejmować wyłączenie odpowiedzialności za pospolite przestępstwa lub wykroczenia, takie jak np. jazda po pijanemu, przekroczenie prędkości na drodze, odmawianie poddania się kontroli policyjnej lub nielegalne przekraczanie granicy?

