Ostatnie dni przed wakacjami w szkołach to był czas wycieczek, tych krótkich i tych dalekich.

Można było do Warszawy, do Gdańska czy Krakowa, a można i… do byłego Księstwa Żagańskiego.

Tak zrobiły dwie klasy piąte Zespołu Szkół Katolickich w Zielonej Górze, które w Żaganiu zwiedziły m.in. Muzeum Obozów Jenieckich, pałac z Parkiem Książęcym i klasztor, po którym oprowadziła uczniów przewodniczka Halina Gacek, a z mikrofonem towarzyszyła młodzieży Renata Wcisło.

Fot. Jan Mazur