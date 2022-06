„Wirtualny teatr historii” to projekt programu „Niepodległa”, który jutro zawita do Małomic. Mobilne muzeum pełne hologramów, makiet i technologii VR będzie przez trzy dni dostępne dla mieszkańców. – Jesteśmy jedynym lubuskim miastem, do którego trafi historia II Rzeczpospolitej – mówi Urszula Stochel – Matuszak, dyrektor Małomickiego Ośrodka Kultury.

„Wirtualny teatr historii”, projekt programu „Niepodległa”, będzie w Małomicach do 28 czerwca.