Susza w lubuskich lasach plus nieodpowiedzialność niektórych osób, to gotowy przepis na pożar. Tak mówił w Radiu Gorzów rzecznik lubuskich strażaków Dariusz Szymura. Ostatnie dni to kilkadziesiąt groźnych pożarów w lubuskich lasach.

Przerażają liczby. W tym roku straż w regionie gasiła już ponad 300 pożarów lasów. W cały ubiegłym roku było ich około 170. – Uważajmy, bo o tragedię bardzo łatwo – apeluje Dariusz Szymura:

Jak podali leśnicy, w tym roku spaleniu uległo około 67 hektarów lasu, a w pierwszym półroczu ubiegłego roku było to niewiele ponad 10 hektarów.