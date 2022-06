Prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Olaf Scholz i premier włoskiego rządu Mario Draghi oraz prezydent Rumunii Klaus Ioannis w miniony czwartek udali się z wizytą do Kijowa.

Oficjalny celem wizyty było zapewnienie o wszechstronnym wsparciu Ukrainy w uzyskaniu przez nią statusu kandydata do UE i zapewnienie jej wszechstronnej pomocy w wojnie z Rosją. Jednak jeszcze przed wyjazdem komentatorzy polityczni spekulowali, że prawdziwym jego celem jest namówienie prezydenta Zełenskiego do ustępstw wobec agresora. Pikanterii sprawie dodaje telefon do Putina wykonany przez prezydenta Macrona zaraz po wizycie.

Pytania do Państwa: Czy prezydent Zełenski powinien rozważyć możliwość ustępstw wobec Rosji? Czy przywódcy Niemiec, Francji i Włoch mieli prawo naciskać w tej sprawie na Ukrainę?

Ciekaw jestem Państwa opinii w tej sprawie.

