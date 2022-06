Często słyszę od różnych osób, że labrador to urodzony dogoterapeuta i najlepiej nadaje się do dzieci. Wiemy, że uogólnienia bywają zdradliwe, ale jak to jest z tymi psami dogoterapeutami? Od czego zależy, że pies nadaje się do dogoterapii?

Dogoterapeutka Marta Konopska i behawiorystka zwierząt Beata Karpeta opowiedzą o niesamowitym wymiarze relacji między człowiekiem i psem.

___________________________________________________

„Co w kocie piszczy”? Behawiorystka Małgorzata Biegańska-Hendryk, autorka bloga kocibehawioryzm.pl

____________________________________________________

„Opowieści dzikiej treści” – to spotkania z przyrodą i relacje w wypraw terenowych Piotra Dziełakowskiego – filmowca i miłośnika żurawi, który obecnie pracuje nad filmem o jelonku rogaczu.

Warto także rzucić okiem na przepiękny dokument Piotra: „50 cm życia” – film opowiadający o wyschniętym bagnie, które nawadniano przez 8 lat!

50 cm życia