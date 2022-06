Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma zagwarantować cenę węgla w wysokości 966, 60 zł za tonę, czyli tyle ile wyniosła jego średnia ubiegłoroczna cena wyliczona przez GUS.

Z programu będą mogli skorzystać odbiorcy indywidualni, spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkańców. Nie będzie to dopłata do ręki. Sprzedawcy węgla otrzymają rekompensatę do 750 zł za tonę. Cały program ma charakter jednorazowy i będzie kosztować 3 mld zł.

W dzisiejszym Otwartym Mikrofonie pytamy” Czy taka nadzwyczajna interwencja okazuje się konieczna?

