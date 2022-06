Dobre informacje dla Polski i polskich samorządów. Są środki na inwestycje. Do dwóch rozdań rządowego programu Polski Ład, dołączą wkrótce europejskie fundusze na Krajowy Program Odbudowy. Pieniądze pozwolą na utrzymanie wzrostu gospodarczego, ale przede wszystkim na realizację wielu potrzebnych zadań.

Jakich? Nad tym głowią się rządzący, a my pytamy Państwa o to, czego oczekujecie po deszczu pieniędzy, które trafią również do województwa lubuskiego. Jakie inwestycje są w Państwa ocenie najważniejsze? Czego brakuje w Państwa okolicy?

Pyta Janusz Życzkowski

