Jest zgoda Komisji Europejskiej na polski Krajowy Plan Odbudowy. Decyzję podjęli komisarze na posiedzeniu w Brukseli. Oficjalnie ogłosi ją jutro przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Ursula von der Leyen do tej pory osobiście ogłaszała zatwierdzenie planów odbudowy w stolicach poszczególnych krajów. Polska wnioskuje o ponad 35 miliardów euro z unijnego Funduszu Obudowy, z czego prawie 24 miliardy euro to bezzwrotne dotacje. Reszta to tanie pożyczki.

Z nieoficjalnych informacji brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej wynika, że dzisiejsza zgoda w sprawie polskiego planu nie była jednomyślna, przeciwna była dwójka komisarzy – Margrethe Vestager i Frans Timmermans. Pozytywna ocena Komisji to rekomendacja dla krajów członkowskich. 17 czerwca polski Krajowy Plan Odbudowy ostatecznie mają zatwierdzić ministrowie finansów unijnych państw na spotkaniu w Luksemburgu.