Kaktusy są miłością Zdzisława Kondratowicza od kilkudziesięciu lat. Zbiór mieszkańca Żagania liczy ponad 200 tysięcy. Pod szklanymi dachami w przydomowej kaktusiarni znaleźć można aż 650 gatunków tych roślin.

Najstarsze z nich liczą ponad 50 lat. I mimo iż z przyjaźń ta była dziełem przypadku, to jak one kwitnie do dziś. Żagańska kaktusiarnia jest miejscem odwiedzanym przez turystów z całej Polski. Jej właściciel prowadzi nawet lekcje przyrody dla dzieci z pobliskich szkół. Jak sam przyznaje świat sukulentów zajmuje, ale i daje wielką radość: