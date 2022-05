W najbliższą sobotę na krytej pływalni kompleksu Arena w Żaganiu przeprowadzone zostaną egzaminy na ratownika. Wydarzenie kierowane jest do osób pełnoletnich.

Każdego roku członkowie żagańskiego WOPR-u egzaminują młodych ludzi z ratowniczej teorii i praktyki. – Do takiego sprawdzianu w wodzie trzeba się solidnie przygotować. Ale to dopiero początek drogi ratownika. Musi być to osoba opanowana i umieć szybko ocenić sytuację – mówi doświadczony ratownik wodny, Tomasz Muszyński:

– Odpowiedzialność jest ogromna. Za innych, ale i za siebie. Często zdarza się, że z wody korzystają osoby nietrzeźwe – zaznacza Tomasz Muszyński:

Dodajmy, że sobotnie egzaminy rozpoczną się o godzinie 11.00.