Dwie osoby zostały poszkodowane w wypadku w Karninie. Po północy auto uderzyło w kościół u zbiegu ulic Poznańskiej i Łagodzińskiej. BMW przebiło ogrodzenie i wjechało w budynek świątyni. Wewnątrz znaleziono narkotyki.

Policja informuje, że do wypadku doszło przez zbyt dużą prędkość. Kierowca nie opanował auta i uderzył w świątynię.

Wewnątrz służby znalazły zakleszczonego 23-latka. Mężczyzna trafił do szpitala. Miał zakaz prowadzenia pojazdów. – To on prawdopodobnie kierował autem – mówi rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy.

W rozbitym pojeździe była także kobieta. Jej obrażenia na szczęście nie były duże. Według policji, autem podróżowało jeszcze dwóch innych mężczyzn, którzy uciekli z miejsca wypadku. Mundurowi ustalają ich dane. W pojeździe znaleziono narkotyki. Mówi Marcin Maludy:

Policjanci czekają teraz, aż będą mogli przesłuchać 23-latka i podróżującą z nim kobietę.

Rano mieszkańcy oglądali zniszczenia:

Dla mieszkańców fragment drogi na którym doszło do zdarzenia jest niebezpieczny, a kierowcy często jeżdżą za szybko:

Autor zdjęć: Marek Sembratowicz.