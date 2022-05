Finał Dni Świebodzina zbliża się wielkimi krokami. W tym roku to cykl osobnych imprez, które swoje zakończenie będą miały w najbliższy weekend. Wcześniej, bo już dziś o godz. 18 odbędzie się bardzo duże wydarzenie kulturalne. Na sali widowiskowej zagra Narodowa Kapela Bandurzystów z Filharmonii z Kijowa – mówi Beata Czechowska, kierownik działu artystycznego Świebodzińskiego Domu Kultury:

Dzisiejszy koncert to jednak dopiero preludium do tego co będziemy mogli zobaczyć na stadionie miejskim już w najbliższy weekend – dodaje Beata Czechowska:

Szczegóły wszystkich zaplanowanych koncertów są dostępne na stronie internetowej Świebodzińskiego Domu Kultury oraz na plakatach.